Malade et sans aide

Sans médecin de famille, nous avons le droit à ce spectacle ridicule. Nous devons prendre rendez-vous en ligne, mais il n’y a aucune plage horaire disponible. J’ai tenté, pendant deux jours d’affilée, de me trouver un rendez-vous parce que ma santé se détériore, mais j’en ai été incapable puisqu’il n’y a plus de places disponibles.

Nous avons le droit à des options ridicules telles qu’attendre notre mort dans une salle d’urgence, ou alors de payer une grosse somme d’argent au privé pour avoir des soins que nous sommes censés avoir gratuitement. Ce système de santé n’a pas de sens et doit être amélioré.

[...] Plusieurs personnes souffrant de maladie chronique et n’ayant pas de médecin de famille ne reçoivent pas les soins appropriés.

De plus, nous devons prendre notre mal en patience, car rien ne change. Nous devons agir tous ensemble pour avoir du changement. Il faut changer ce système pour ceux qui souffrent et qui ont besoin de soins particuliers. Ce n’est pas normal de laisser les gens courir en rond pour avoir de l’aide et de les laisser souffrir en silence. Nous méritons tous d’avoir de bons soins et des traitements non seulement justes, mais équitables pour tout le monde.