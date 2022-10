Motion du Bloc déboutée

Sans grande surprise, les libéraux et les conservateurs ont évité de débattre de la motion du Bloc québécois qui proposait l’indépendance du Canada face à la monarchie britannique, estimant qu’il y a d’autres sujets prioritaires. […]

Rien à faire, l’affaire est classée sans autre argument que celui voulant que le sujet de la monarchie ne soit pas dans les priorités des Canadiens. Le traditionnel exutoire facile quand un dossier chaud et épineux se présente devant les libéraux et les conservateurs, nonobstant le fait que les millions d’électeurs qui votent à chaque scrutin « ne choisissent jamais un roi, ils choisissent toujours un député », et le fait que les élus fédéraux ont l’obligation de prêter un serment d’allégeance au roi d’Angleterre « parce qu’on est encore un peuple conquis », a renchéri le chef du Bloc.

En fait, il se présentera toujours des dossiers prioritaires à la Chambre des communes pour faire obstacle à l’aberration que sont les vestiges de la monarchie au Canada en raison des reliquats douloureux que susciterait l’ouverture de la boîte de Pandore qu’est la Constitution canadienne de 1982, adoptée sans l’accord du Québec… Et voilà, le dossier est clos, alea jacta est !