Des opportunistes à Québec

Les révélations qui concernent le recours à une firme privée américaine pour la gestion de la pandémie dans le plus grand secret sont une aberration scandaleuse. En apprenant ce matin qu’Hydro-Québec s’en remet, elle aussi, à l’expertise très coûteuse de McKinsey pour assurer la gestion de ses activités, je tombe en bas de ma chaise. Déjà on m’avait relaté la présence des firmes privées de consultants dans la prestation des services sociaux ainsi que les effets désastreux sur les effectifs et les moyens dont ils disposent pour intervenir auprès des familles et des individus en situation de crise. Tout ce cirque de compressions et de précarisation des ressources avait été lancé au nom d’une optimisation des processus et, comble du cynisme, des intervenants.

Le gros gouvernement qui fait sourire François Legault grâce à ses nombreux candidats vedettes nous assure, en principe, une gouvernance responsable et compétente. La composition de son Conseil des ministres nous démontre pourtant des objectifs et des motivations bien différents. Hormis le retour des gros canons, on ne peut passer sous silence les postes offerts à certains de ces candidats qui suscitent la convoitise dans une perspective strictement électoraliste et partisane. On peut très bien deviner l’inavouable, des garanties offertes à ces candidats en toute confidentialité pour les convaincre de se lancer en politique dans le contexte d’un retour ou dans celui d’une nouvelle carrière qui séduit de plus en plus de journalistes.

Les personnalités médiatiques ne sont pas les seules concernées : il y a aussi la présence de certains candidats au sein de la nébuleuse lobbyiste et leur allégeance à des groupes de réflexion qui défendent les intérêts privés de la mouvance idéologique néolibérale. Youri Chassin (insatisfait ?) et Pascale Déry (nouvelle ministre de l’Enseignement supérieur !) ont collaboré avec l’Institut économique de Montréal. Comment expliquer la présence de ces promoteurs des intérêts privés au sein des institutions démocratiques, qui devraient être les gardiennes du maintien des services publics de qualité et de la garantie de leur accessibilité ? Finalement, l’arène politique semble désormais soumise aux prérogatives de l’individualisme et de l’opportunisme. La vocation de servir dignement le bien commun et l’éthique qu’elle requiert ne sont visiblement plus des valeurs présentes au sein de l’État québécois. En tant que citoyen, j’ai honte ce matin et j’ai de nouvelles raisons de m’inquiéter pour les suites du démantèlement du bien commun.