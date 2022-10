Oui à l’intervention militaire en Haïti

« Haïti n’existe pas comme pays, et ceci même pas de manière imaginaire », avait dit l’ancien premier ministre haïtien Joseph Jouthe en 2020. [...]

Déjà en 2017, le feu président Jovenel Moïse disait que le véritable problème d’Haïti, c’est la corruption. Les policiers sont sous-payés et, souvent, ils doivent attendre plusieurs mois avant de recevoir une partie de leur solde.

En outre, le choléra se propage à une vitesse fulgurante. La souche du choléra présente en Haïti s’est déjà propagée en République dominicaine et aussi aux Bahamas. Rappelons-nous comment la pandémie de COVID-19 a commencé. Au début, c’était limité à un seul pays, avant que cela ne se propage à toute la planète. Alors j’espère que la communauté internationale agira avant que l’épidémie de choléra en Haïti ne devienne une pandémie.

On sait que le Qatar a l’expérience des opérations humanitaires armées. Il a aussi les moyens financiers d’aider à stabiliser la situation en Haïti par des programmes d’investissement dans les secteurs minier et gazier. Ce pays pourrait signer un contrat à long terme avec Haïti selon lequel il lui fournirait du pétrole et du gaz naturel liquéfié à un taux préférentiel afin de contribuer au développement du pays.

Pour la question sécuritaire, le Qatar pourrait aussi faciliter l’évacuation de certains membres de gangs pour favoriser le démantèlement de ceux-ci. Ce pays pourrait également facilement conquérir le coeur des Haïtiens avec la diplomatie du soccer.

[...] La communauté internationale doit agir maintenant afin d’empêcher une catastrophe sanitaire et sécuritaire qui aurait des conséquences bien au-delà des frontières haïtiennes.