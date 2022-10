Non, les vieux ne resteront pas!

RDI, Zone Économie, parlait hier des mesures à mettre en place pour garder les travailleurs de 55 ans et plus. Je peux vous apprendre, monsieur Legault, que nous ne resterons pas. Les conditions de travail de plus en plus difficiles n’aident pas. On nous demande plus pour le même salaire, justement à cause du manque de main-d’oeuvre. Bien sûr, il y a aussi le clash avec les nouvelles générations, qui ont compris que le bien-être ne passait pas par le travail. Les jeunes choisissent, avec intelligence, de faire ce qui leur convient. Nous, la vieille génération de travailleurs, ne comptions pas nos heures et notre investissement : la valeur du travail avait été mitraillée dans notre cerveau. Ce qui n’est plus le cas.

Pour ma part et celles de plusieurs d’entre nous : vivement la retraite, on n’en peut plus… ! Nous nous épuisons et regardons ces jeunes mettre leurs limites avec envie. À bout de souffle et de frustration, je partirai, même avant le moment, si j’en suis capable. Chaque année, je recule d’un an en me disant, comme cette belle jeunesse, que le travail ne fait pas mon seul et unique bonheur.