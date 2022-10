Le politique et l’administratif

Depuis quelques semaines, on a monté en épingle une soi-disant opposition entre le méchant gouvernement de la CAQ ou, plus encore, même le très méchant ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon, avec la bonne Sophie Brochu, présidente d’Hydro-Québec.

Du côté Fitzgibbon, on trouverait une volonté de développer davantage l’hydro-électricité québécoise pour la vendre au rabais dans le but d’attirer des entreprises étrangères ; du côté Brochu, on prônerait un développement restreint de nos sources électriques, mais appuyé sur des sources éoliennes et des politiques de restriction de consommation.

C’est ce que je comprends d’un affrontement qui, en fait, est gonflé et extrapolé par les médias d’un simple discours de Mme Brochu.

Bon, je ne veux pas prendre position dans cette prétendue divergence, mais je sais une chose : la politique énergétique du Québec doit être élaborée et mise en place par son gouvernement élu, et non pas les hauts fonctionnaires.

Pour mémoire, c’est René Lévesque qui a décidé de la nationalisation de l’électricité en 1962, et non Hydro-Québec ; c’est Robert Bourassa qui a décidé du développement de la baie James en 1971, et non Hydro-Québec. Et c’est bien ainsi.

J’ai connu Mme Brochu vers 2010, alors chez Gaz Métro, lorsqu’elle militait pour la construction du terminal méthanier Rabaska à Lévis. Son projet avait été finalement enterré par le gouvernement de Pauline Marois. Ce doit toujours être le politique qui décide, et non les hauts fonctionnaires.