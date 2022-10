Assez de cette gauche complaisante!

Je trouve pitoyable et irresponsable la vision des choses d’une certaine gauche concernant la tragédie que vivent les Iraniennes, et l’écho que trouve chez nous cette actualité. Son acharnement à ne pas vouloir appeler un chat un chat est sidérant.

À propos du hidjab, cette gauche éclairée, à travers ses chroniques, articles, discours politiques, entrevues, préfère parler du « simple hidjab », de « faux problème », du droit de porter un « habillement », dire qu’il est « inutile de combattre des moulins à vent », ici, au Québec, bien évidemment en discréditant dans la foulée le projet de loi 21 sur la laïcité. Et d’y aller de cette remarque nébuleuse, entendue sur les ondes de la radio d’État lundi dernier de la bouche même d’une féministe : « dans la rue, “interdire ou permettre” […] le voile, “c’est la même chose” ; le voile “n’est pas uniquement un symbole de soumission” ». Ah bon ?

L’effacement du corps des femmes et le refoulement de leur sexualité ne sont jamais remis en question quant au port du voile. Le voile est pour ces bonnes gens un marqueur culturel comme un autre, et celles qui le portent ont le droit de le porter.

J’irai donc manifester le 22 octobre pour soutenir la révolte et le courage de celles qui risquent leur vie afin de créer un espace où la Raison, le progrès et le bonheur sont des valeurs non négociables, des valeurs universelles. De même que le droit de disposer de son corps. Et je n’aurai pas peur si certains beaux esprits m’accusent d’être ceci ou cela, car je trouve honteuse leur vision des choses, leur oubli de la souffrance des femmes.