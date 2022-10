De mémoire d’homme, je ne me souviens pas que l’Abitibi-Témiscamingue n’ait pas eu de ministre. La candidature de Daniel Bernard dans Rouyn-Noranda–Témiscamingue contre la députée sortante de Québec solidaire Émilise Lessard-Therrien et la déclaration de François Legault indiquant que la décision sur le maintien de la fonderie Horne appartenait aux citoyens ont été perçues comme un référendum et en ont incité plusieurs à voter pour le candidat du maintien de la fonderie, d’autant plus que Daniel Bernard a toujours été associé au monde minier. De là à dire que les citoyens pensaient voter pour un ministre qui allait régler le dossier, il n’y a qu’un pas, compte tenu de la mauvaise performance du ministre régional Pierre Dufour.

Ce matin, la population de Rouyn-Noranda a probablement le sentiment d’avoir été piégée par un premier ministre qui a tout fait pour se débarrasser de la députée qui a sonné l’alarme et qui a poussé le dossier comme personne d’autre ne l’avait fait auparavant.

Il faut savoir que la population de Rouyn-Noranda a toujours été divisée sur la question des rejets de la fonderie Horne, bien que les citoyens pour le maintien de cette dernière aient toujours été majoritaires. L’Abitibi-Témiscamingue est une région-ressource où la plupart des emplois dépendent des mines et des forêts.

Face à l’absence de député abitibien au Conseil des ministres, de nombreux citoyens perçoivent certainement qu’ils ont été piégés, qu’ils ont lâché la proie pour l’ombre, qu’ils ont été précipités dans les limbes politiques. Il n’y aura pas de porteur du dossier au Conseil des ministres, pas plus qu’il y en aura dans l’opposition.

Un piège tendu de main de maître par les stratèges de la CAQ. Une humiliante ruse.

Glencore pourra dormir tranquille, François Legault gère la situation, il n’y aura plus personne à l’Assemblée nationale pour aiguiller le gouvernement sur le drame que vit chaque jour la population du quartier Notre-Dame de Noranda, un quartier où j’ai résidé de 1981 à 1984, à deux pas de la fonderie, précisément dans la deuxième maison au pied des cheminées sur la 8e Rue, aujourd’hui démolie.