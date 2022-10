Le Parti Québécois solidaires

Avec la venue de la Coalition avenir Québec et du Parti conservateur du Québec d’Éric Duhaime, nous sommes passés non pas d’une structure de bipartisme à multipartisme, mais de bipartisme (PLQ et PQ) à monopartisme (CAQ).

Avec 59 % d’appui populaire, les partis d’opposition n’ont obtenu aux élections que 28 % de l’ensemble des sièges de député.

Puisque toute réforme du mode de scrutin est écartée tant par le parti au pouvoir que par l’opposition officielle, il faut chercher ailleurs une manière de rendre notre système électoral juste, représentatif et donc démocratique.

Le regroupement d’instances politiques me semble être l’unique solution. […] Ainsi, le Parti québécois et Québec solidaire auraient tout intérêt à se lier. En comptabilisant les données des élections qui viennent d’avoir lieu, on constate qu’ensemble, ils obtiennent plus du tiers des voix dans 42 circonscriptions. Ils gagnent 10 circonscriptions de plus, pour un total de 24. Cela peut paraître peu, mais la différence est énorme : ils dépasseraient les libéraux, ce qui en ferait l’opposition officielle. Pour le moment, QS et le PQ risquent plutôt de ne pas avoir de reconnaissance comme groupes parlementaires à l’Assemblée nationale.

Le Parti libéral du Québec — dont l’adjectif n’est d’ailleurs plus pertinent depuis le milieu des années 1970 — n’aurait-il pas intérêt, quant à lui, à se rapprocher du Parti conservateur du Québec, notamment pour retrouver un certain bassin d’électeurs francophones fédéralistes ? Ils auraient remporté sept sièges de plus en étant réunis.

Grâce à un regroupement des forces de droite, de celles du centre et de celles plus à gauche, nous aurions droit à de véritables luttes idéologiques entre trois formations ou mouvements politiques. Et tant les francophones que les allophones et les anglophones pourraient trouver leur place en fonction de leurs postures et idéologies au sein de l’une ou l’autre de ces formations.

Sans de tels regroupements, on aura beau voler tous les dépliants des candidats adverses, il ne sera jamais possible de changer de gouvernement.