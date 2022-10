Un architecte exceptionnel

« L’architecture est la mère des arts », aimait dire Étienne Gaboury décédé le 14 octobre dernier. Né près du lac Swan, au Manitoba, il a fait ses études d’architecture à l’Université du Manitoba, puis en France. La lumière et l’espace occuperont une première place dans ses réalisations, qui se chiffrent à plus de cent cinquante, dont l’ambassade du Canada au Mexique et l’édifice de la Monnaie royale du Canada. Parmi ses oeuvres phares, mentionnons la passerelle Riel qui enjambe la rivière Rouge, l’église du Précieux-Sang dont la toiture en colimaçon évoque une tente autochtone, ce qui n’est pas sans rappeler l’origine métisse de Gaboury, sans oublier une abbaye en Saskatchewan, une prison, une bibliothèque, plusieurs églises et tours d’habitation, un centre pour personnes âgées. Étienne Gaboury aimait rappeler que, quand on conçoit une habitation, il faut en priorité songer à ceux qui y vivront. Parmi ses chefs-d’oeuvre, mentionnons la nouvelle église de Saint-Boniface à la suite de son incendie, et en particulier ses vitraux d’une rare beauté.

Étienne Gaboury est aussi le créateur d’un monument en l’honneur de Riel qui se trouve sur les lieux de l’Université de Saint-Boniface. Ses archives ont été léguées à la Société d’histoire de Saint-Boniface, et un ouvrage, intitulé Étienne Gaboury, a été publié aux Éditions du Blé de Saint-Boniface. [...]