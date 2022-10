Contourner les notes… il y a 20 ans

Quel étonnement ce matin de voir sous la plume de Marco Fortier des propos sur le bourrage de crâne, les notes chiffrées et le portfolio. Une gestionnaire d’une école privée aurait fait des découvertes après l’observation des pratiques à Helsinki, au New Hampshire et un doctorat : il faudrait donc modifier le processus d’évaluation et le mettre au service de l’élève en utilisant un portfolio et en évaluant d’une autre façon que par des notes.

Ces milieux québécois auraient tout intérêt à regarder dans leur propre cour et à relire ce que promettait le renouveau pédagogique lancé en 1997-1998, renouveau qu’on voua aux gémonies dès sa mise en place. Et voilà qu’aujourd’hui, à peine vingt ans plus tard, on découvre et on croit réinventer la roue.

Comment ne pas s’étonner de ce grand détour pour revenir à ce qu’on voulait intensément faire vivre aux élèves voilà 20 ans à peine? C’est désolant. J’invite ces gens à relire les écrits de Philippe Perrenoud.