Et si le collégial québécois prenait exemple sur la Suisse?

Le statut des cégeps a étrangement peu changé depuis la création de ce réseau, il y a plus de cinquante ans. On remet toutefois souvent le cégep en question, à tort ou à raison, plusieurs se désolant de cette particularité scolaire nord-américaine. Nous ne sommes pourtant pas seuls à avoir ce niveau important entre secondaire et université : la Suisse a ses gymnases de trois et quatre ans, et l’exemple de cette institution devrait inspirer le Québec.

Pour commencer, le gymnase suisse ne relève pas de l’enseignement supérieur, mais plutôt de l’enseignement postobligatoire, en continuité claire avec l’enseignement obligatoire. Il faut convenir que la croissance des taux de diplomation au Québec depuis les années 1960 ne justifie plus qu’on catégorise le collégial avec l’université et qu’il serait logique de faire comme en Suisse. Rien ici ne rapproche sérieusement les gymnases des universités, pas plus que les cégeps, où il ne se fait à peu près pas de recherche.

Alors pourquoi maintenir au Québec cette appartenance artificielle du collégial à l’enseignement supérieur ? De plus, ce basculement du cégep vers l’école obligatoire aurait l’insigne avantage d’y légitimer d’emblée l’application des lois linguistiques, à l’heure où se joue peut-être le destin du français au Québec. Comme pour le gaélique en Irlande, même l’indépendance n’y pourra peut-être plus rien. First, we take Dublin