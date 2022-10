Trop beau pour être vrai?

L’inscription des étudiants étrangers dans les universités régionales est en hausse constante, selon les derniers chiffres compilés par le Bureau de coopération interuniversitaire.

Les étudiants étrangers, considérés comme résidant temporairement au Québec, le temps de leurs études dans les universités francophones du réseau de l’Université du Québec, représentent une occasion en or, à saisir par le gouvernement pour en faire, ultimement, des citoyens canadiens. Si, bien sûr, tel est leur souhait, dès l’obtention de leur diplôme universitaire en région, le gouvernement pourrait éviter de rejouer, comme en 2019, le mauvais film consistant à refuser des étudiants étrangers, qui entreprennent un processus pour immigrer au Québec.

Bien au-delà du maintien des clientèles universitaires en région et face à la baisse des inscriptions des Québécois, celles, en hausse, de jeunes en provenance d’autres pays, qui peuvent fréquenter des universités francophones telles que l’Université du Québec à Chicoutimi, l’Université du Québec en Outaouais et l’Université du Québec à Trois-Rivières, pour n’en nommer que quelques-unes, ne peut qu’être salutaire à une potentielle immigration régionale réussie.

On cherche désespérément des moyens pour encourager l’immigration régionale, alors que toutes les conditions sont réunies pour une intégration progressive et réussie des étudiantes et étudiants étrangers dans nos communautés

régionales.

La connaissance de la langue française, déjà acquise en arrivant au Québec ; les années d’études pour s’ancrer dans la communauté ; la probabilité plus grande de demeurer dans la région après les études, pour y devenir un actif socio-économique…

Voilà des conditions gagnantes pour le Québec des régions, afin de faire face à des défis de grande envergure, tels que la baisse implacable de la démographie, doublée d’une économie souffreteuse.