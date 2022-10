La taxe orange tourne au bleu

Lors du débat des chefs de Radio-Canada, l’animateur, Patrice Roy, a questionné d’entrée de jeu le co-porte-parole de Québec solidaire (QS), Gabriel Nadeau-Dubois (GND), sur sa taxe pour les véhicules plus polluants, un Dodge Grand Caravan, par exemple, se voyant imposer une surtaxe de 7000 $.

Il n’en fallait pas davantage pour que le premier ministre sortant, François Legault, accuse GND de vivre « au pays des merveilles » avec son plan pour réduire les GES de 55 % d’ici 2030, ce à quoi GND répliqua en accusant François Legault de « désinformer » les Québécois lorsqu’il critique ses propositions et l’exhortant à cesser de « sortir les décorations d’Halloween » pour effrayer les Québécois.

Or quelque dix jours après la campagne au cours de laquelle François Legault n’a cessé de ridiculiser la « taxe orange » de QS, on apprend que le ministère des Transports songe à implanter une taxe sur les véhicules plus polluants, comme les VUS.

De deux choses l’une, ou le gouvernement Legault avait projeté de ridiculiser GND lors de la campagne électorale pour reprendre l’idée de taxer les véhicules plus polluants à son compte après son élection, ou il enrobera sa taxe bleue d’une garniture qui la fera paraître différente de la taxe orange.

En ce qui me concerne, j’opterais plutôt pour le deuxième scénario, dans lequel il est facile de changer quelques mots pour transformer l’idée originale en une nouvelle idée… surtout pour des politiciens aguerris comme Pierre Fitzgibbon et François Legault.