Merci, Madame Brochu

Nous sommes témoins d’un véritable cri du coeur de cette remarquable administratrice d’État face à l’avenir de notre richesse collective : l’eau. La vision défendue par Sophie Brochu s’inscrit dans l’approche socialement responsable, qui allie à la fois l’économie et les enjeux environnementaux. Je crois que notre ministre de l’Économie se range davantage dans la vision étroitement économique, où la richesse collective doit favoriser la croissance à tout prix (lire le profit à tout prix), ce qui est en train de devenir un précepte erroné et délétère pour la population mondiale.

Pierre Fitzgibbon nous a habitués à voir en lui une éthique élastique et une déconnexion des grands enjeux sociaux qui ne m’inspirent pas confiance. Je doute qu’un super ministre de l’Économie de cet acabit favorise un équilibre économie-environnement, et ce n’est pas un futur ministre de l’Environnement qui saura lui tenir tête.

D’ailleurs, il ne devrait pas y avoir de ministre du Développement durable parce que cela cause, comme effet pervers, la déresponsabilisation des autres ministères face à ces enjeux, qui pourtant, doivent être intégrés dans leurs missions, avec la responsabilisation qu’elle entraîne. Si c’était le cas, les ministères de la forêt et des mines auraient agi différemment.

Et c’est exactement dans cette nouvelle logique de prise de décision que s’inscrivent les propos de Mme Brochu. L’économie et l’environnement sont irrémédiablement liés, et toute action étatique doit les prendre en considération, ce qui suppose l’application du principe de précaution dans la gestion des ressources.

Il y a à peine quelques mois, l’Europe et d’autres continents ont vu leurs cours d’eau s’assécher[...]. Rien ne garantit que les richesses hydrauliques d’aujourd’hui seront celles de demain. L’eau et l’énergie sont l’or du futur et elles seront de plus en plus rares et recherchées. Pensons à l’Europe, dont la population est condamnée à passer un hiver au froid en 2022. L’énergie bon marché et gaspillée dans des organisations énergivores dont les profits faramineux ne vont pas dans les poches des contribuables (aluminerie et mines de cryptomonnaie par exemple) vaut-elle la sécurité énergétique de nos populations à long terme ?

Merci, Madame Brochu, de votre courage et de votre leadership. Les politiciens devraient non seulement s’en inspirer, mais devenir, eux aussi, des serviteurs d’État visionnaires et responsables.