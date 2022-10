Ma forêt s’éclaircit peu à peu

L’arbre que je suis vieillit. Il a vu mourir les plus vieux dans une forêt qui se régénère. Cependant, la mort fauche de plus en plus près de moi et mes branches la frôlent à chaque fois qu’elle passe : ma forêt s’éclaircit et fait le vide autour de moi. Mes amis arbres entrent dans le cycle des grands départs et je suis du voyage.

Ce qui m’attriste, c’est de constater que les arbres matures perdent leur influence au profit des nouvelles pousses qui suivent la mode du moment. Les jeunes arbrisseaux délaissent leurs racines d’origine pour les orienter plutôt vers le sud dans un terreau où elles risquent de perdre leur identité.

De même, l’arrivée de nouvelles essences contribue à fragiliser celles d’origine, car elles ont un mode d’enracinement différent. Au lieu de s’adapter au milieu sylvicole d’accueil en s’intégrant à ce dernier tout en conservant l’essentiel de leur spécificité, elles ne font pas les compromis nécessaires à une saine harmonisation avec leurs congénères.

Quel sera le futur de ma forêt ? Sera-t-elle là dans cinquante ans ? Aura-t-elle un avenir ou en parlera-t-on au passé comme un phénomène folklorique ?

Par essence, tout comme l’arbre, une langue s’enracine dans sa terre et projette sa culture tout autour d’elle. Si sa survie est en danger, il faut prendre tous les moyens pour la protéger afin qu’elle puisse s’épanouir et assurer ainsi sa pérennité.

Un arbre de 74 ans d’âge et grand-père de trois arbrisseaux en devenir.