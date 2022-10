Pas le bonbon à la cenne

On pouvait se réjouir de la nomination de Sophie Brochu à la tête d’Hydro-Québec. Voilà une gestionnaire de haut niveau ayant fait ses preuves en affaires dans le domaine de l’énergie. Elle n’est pas le produit d’une quelconque « affirmative action » féministe ou renvoi d’ascenseur pour services rendus politiques. Ce profil de gestionnaire est d’autant plus nécessaire à notre société d’État que les premiers ministres québécois, historiquement, ne se sont pas gênés pour instrumentaliser Hydro-Québec à des fins davantage politiques qu’économiques. « On ne veut pas être le magasin à 1 $ de l’électricité renouvelable dans le monde » pour attirer des clients industriels, dit Sophie Brochu, d’un ton « fitzgibonnien ». Offrir de l’électricité à tarif concurrentiel, oui, mais pas comme si on vendait « le bonbon à la cenne ». Ce message d’une grande clarté s’adressait à MM. Legault et Fitzgibbon alors que ce dernier, apparemment, veut élargir son champ d’intervention. Développer de nouvelles sources d’énergie grâce à des barrages électriques constitue une excellente stratégie, mais pas dans une perspective de braderie de nos ressources naturelles. Le Québec, par la qualité et la disponibilité de ses ressources humaines, l’expertise de son réseau universitaire et de ses centres de recherches, ses nombreux programmes d’aide gouvernementale, notamment en R & D, et sa situation géopolitique a suffisamment d’avantages concurrentiels sans imposer des solutions coûteuses à Hydro-Québec.

