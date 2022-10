À chaque citoyen de réparer les pots cassés

Au cours du dernier mois, les suites compliquées d’une opération m’ont fait vivre des allers-retours au CHUM dans un contexte de douleurs intenses. Malchance, la lessiveuse, très sollicitée par mon état, décide de lâcher.

Pendant ce mois éprouvant, j’ai bénéficié de soins d’une qualité technique et humaine à la pointe du possible, et ce, dispensés par des professionnels de la santé issus à hauteur de 80 % de l’immigration. Tous sans exception se sont adressés à moi dans un français impeccable sinon des plus corrects.

Les livreurs de la nouvelle lessiveuse étaient tous deux originaires de la Turquie. L’un est établi ici depuis plus de 20 ans et parle un français tout à fait convenable. Son jeune compagnon, arrivé ici il y a 3 mois à peine, m’a baragouiné en anglais que, inscrit, il attendait sa convocation pour le début de ses cours de français.

Internationaliste depuis toujours, j’ai pris systématiquement l’habitude depuis une quinzaine d’années de toujours demander le pays d’origine de celui ou celle qui se présente pour me servir et qui n’est pas de souche québécoise. La réponse reçue, je m’empresse de la ou le remercier de nous (le Québec) avoir choisi. Je les remercie d’être là pour me soigner, pour me servir, de participer à notre vie économique. Je puis dire que l’effet est immédiat. Par exemple, la mine quelque peu renfrognée de mon livreur d’origine turque a fait place à un large sourire. Systématiquement, je leur demande s’ils sont satisfaits de leur choix. Malgré les difficultés qu’il vit, mon livreur m’a lancé que jamais il ne quitterait le Québec. Idem pour les nombreux professionnels de la santé qui m’ont soigné, incluant deux infirmières venues de France.

Pourquoi j’écris ce mot ?

Le dernier jour de mon hospitalisation au CHUM, une infirmière d’origine moldave au pied de mon lit tourne la tête et voit le premier ministre Legault au téléviseur. Elle se détourne et me regarde dans les yeux en disant que cet homme la déteste, une larme roulant doucement sur l’une de ses joues. J’ai eu beau lui dire que la plupart des Québécois aiment et apprécient ceux qui nous choisissent pour leur nouvelle vie, rien n’y fit ! Elle quitta tranquillement ma chambre après mon traitement.

Peut-être ne s’est-elle jamais fait dire que nous sommes heureux qu’elle soit parmi nous ?