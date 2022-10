Immigration, sortir de l’impasse

La question de l’immigration, sujet de controverses empreintes de partisanerie au cours de la campagne électorale, recouvre des réalités relativement passées sous le radar dans les débats.

En premier lieu, ceux et celles qui oeuvrent dans des organismes voués à l’installation et à l’intégration des nouveaux venus savent que le gouvernement de la CAQ a fait plus que quiconque dans ce domaine avec l’instauration de programmes pertinents et bien subventionnés.

Dommage que l’ex-ministre Jean Boulet, un néophyte parachuté au ministère de l’Immigration en remplacement de Nadine Girault, n’ait pas été en mesure d’en faire état et de se monter plus rigoureux dans ses analyses.

Au menu des déclarations maladroites, M. Legault en a rajouté. Il aurait pu lui aussi mieux nuancer sa pensée relativement à la menace réelle qui pèse sur la cohésion d’une société qui ouvre grande la porte à l’immigration, mais sans réussir l’intégration. Il aurait gagné à prendre l’exemple récent de la Suède.

Par ailleurs, les différents partis ont souligné la pénurie de main-d’oeuvre et l’urgence d’accueillir un nombre optimal d’immigrants comme solution au problème. Or, quels que soient les chiffres avancés, on se bute à la pénurie de logements et de places en garderies.

Non seulement les logements abordables se font rares, autant en ville qu’en région, mais certains propriétaires limitent l’offre par une attitude de discrimination. Une éducation s’impose à ce sujet.

Quant au français, constamment en recul, il faudrait faire preuve de réalisme. Les employeurs désireux de compléter leur effectif avec des immigrants permanents pourraient s’engager, en collaboration avec le gouvernement, à leur réserver quelques heures de la semaine de travail à l’apprentissage de la langue, dans le milieu même, pour une période limitée, et avec un test à la fin.

L’obtention du permis de travail ou de la résidence permanente conditionnelle à une maîtrise minimale du français suffirait à motiver les nouveaux venus, tout en soulageant les entreprises.