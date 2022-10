Abolir le serment d’allégeance, un choix politique

Supprimer le serment d’allégeance des députés de l’Assemblée nationale serait impossible, répète-t-on, s’agissant d’une exigence constitutionnelle. Mais en droit constitutionnel canadien, le fatalisme cache l’idéologie.

L’Assemblée nationale courrait un risque juridique faible en tentant tout simplement de laisser tomber en désuétude l’article de la Constitution qui impose un serment d’allégeance à la reine. Cette pratique surannée se retrouverait en bonne compagnie en rejoignant d’autres dispositions aujourd’hui caduques, bien que jamais formellement abrogées, de la loi de 1867, comme le pouvoir de désaveu de la Couronne envers les lois de la Chambre des communes.

Cependant, il faut connaître la culture organisationnelle à l’Assemblée nationale pour anticiper la résistance de certains employés, qui se délectent littéralement des aspects juridiques des symboles monarchiques britanniques qui les entourent tels que le lieutenant-gouverneur, le sceptre ou le serment d’allégeance au souverain, et qui s’en considèrent comme les gardiens. Un microcosme déconnecté des valeurs de la population, mais qui trouvera des alliés chez une certaine frange de la bonne société québécoise, qui tient en horreur les trouble-fêtes, peu importe les valeurs et les principes à l’origine de leurs revendications, et est dépourvue de notions de droit constitutionnel.

Ultimement, le Bureau de l’Assemblée nationale, formé d’élus, a le pouvoir de changer les pratiques. De ce directoire, Paul St-Pierre Plamondon attend une prise de position éminemment politique et sociologique au potentiel transformateur, et non une application positiviste de la Constitution canadienne.