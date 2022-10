Renforcer le cynisme

Lettre à François Legault

Résidant depuis plus de vingt ans dans une circonscription dans laquelle les résultats (élections provinciales et fédérales) ne varient pas d’un iota d’une élection à l’autre, je me fais malgré tout un devoir d’aller voter sachant très bien que les candidats de mon choix ne seront pas élus. Chaque fois, la seule et mince consolation qui me reste est la faible contribution financière que recevra le parti de mon choix ainsi que ma participation au pourcentage de votes.

En leur faisant réaliser la chance qu’ils ont de vivre en démocratie, j’insiste inlassablement auprès de mes quatre enfants pour qu’ils exercent leur droit de vote. À la lumière des résultats des plus récentes élections ainsi que des distorsions qu’ils engendrent, il me reste bien peu d’arguments pour les convaincre de continuer à participer à l’exercice démocratique. Ils ont encore la triste impression que leur vote n’a aucune valeur.

Pourtant, vous avez eu l’occasion d’innover, voire de passer à l’histoire en réformant le mode de scrutin pour permettre une meilleure représentativité. Vous continuez, hélas, à renoncer à aller de l’avant. Pire, vous avez renié votre signature et votre engagement solennel à réformer le mode de scrutin. Ce manque d’honnêteté participe au cynisme désabusé et contribue à la difficulté de transmettre l’importance de participer au processus démocratique aux générations montantes. Si l’occasion reste belle, l’opportunisme est visiblement ce qui vous anime. Sachez que c’est votre manque de hauteur, M. Legault, qui restera dans les mémoires.