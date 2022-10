«Burnout» électoral

Non seulement suis-je déçue des résultats électoraux, mais j’ai carrément honte de faire partie des baby-boomers issus de la Révolution tranquille.

Lors des deux débats, j’observais surtout un navrant fossé générationnel. Le prétendu pragmatisme caquiste semble exclure toute forme d’audace en réaction à l’urgence climatique.

Notre génération jadis si mobilisée, militante, revendicatrice se contenterait, aujourd’hui, d’un paternalisme à la sauce populiste, d’un conservatisme de demi-mesures peu perturbantes sans réelle vision d’avenir ?

Et que dire de la couverture médiatique de RDI et de LCN ? Ce bruit médiatique a-t-il contribué à un plus fort taux de participation ? La mission était-elle d’informer ou d’abrutir ? Je suis étourdie à force d’avoir été « spinée » par les chefs de parti, les journalistes sur le terrain et d’ex-élus convertis en analystes.

Pendant une trentaine de jours, sans être sans cesse mieux renseignée, je me suis imposé la totale : 5 chefs, une élection ; Les coulisses du pouvoir ; Mordus de politique ; Mordus de campagne ; En direct ; La joute ; 24-60 ; les deux débats. À la fin de chaque semaine, j’avais recueilli peu d’information utile, est-ce acceptable ?

Je demande aux médias : voulez-vous vraiment nous aider à nous forger une opinion ou penser à notre place ?

À 70 ans, je désespère de voir un jour la politique véhiculée autrement. Un examen de conscience, honnête, s’impose du côté non seulement des stratèges politiques, mais aussi des médias.