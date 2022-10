Pour réussir un pays, il faut d’abord en connaître et en aimer la langue et la culture, mais il faut aussi en aimer le territoire. Or, beaucoup de Québécois n’aiment pas leur langue, qu’ils connaissent d’ailleurs bien mal et qu’ils trahissent à la moindre occasion. Ils n’aiment la culture québécoise que du bout de lèvres et s’entichent facilement de tout ce qui vient des États-Unis. Ils préfèrent la Californie, le Wyoming, le Texas et même la Nouvelle-Angleterre au Québec et s’installent en Floride dès qu’ils le peuvent en espérant pouvoir vivre « the American way of life ».

Vallières avait raison de parler des nègres blancs d’Amérique, et Félix, de ces « locataires et chômeurs dans leur propre pays ». De quoi sommes-nous fiers ? De notre char de fabrication américaine, de nos bungalows de facture américaine, de nos pelouses bien taillées et couvertes de pesticides à l’américaine ? Que mangeons-nous ? Du fast-food américain ou Canadian. Quant à nos bâtiments anciens, à notre histoire, à la lutte acharnée de nos ancêtres pour survivre sur cette terre de Caïn, au fond, qui s’en soucie ?

On ne peut pas réussir un pays sans un peuple fier de lui-même, de sa langue, de sa culture et de son histoire. […]