J’ai failli m’étouffer avec mon café ce matin en lisant que notre premier ministre songeait à impliquer Éric Duhaime dans le dossier de l’efficacité de l’État. On a en effet entendu à quelques reprises durant la dernière campagne que l’État souffrait d’inefficacité, d’où l’idée, notamment, de construire des hôpitaux privés, dont les soins seraient remboursés par le gouvernement.

Ce sujet m’interpelle particulièrement puisque j’ai passé la plus grande partie de ma carrière au service de l’État, comme gestionnaire. J’ai donc pu constater en effet une certaine inefficacité dans la prestation de service, qui, à mon avis, n’est pas généralisée. J’ai surtout constaté au cours de ces années que les raisons de cette inefficacité des services ont comme cause, bien souvent, des décisions politiques. Des décisions prises pour ne pas gêner le ou la ministre ou les élus, des élus qui se mêlent de problèmes complexes par rapport auxquels ils ou elles n’ont parfois aucune expertise, une gouvernance bancale dans la gestion de projet (tiens, le REM de l’Est), par exemple. Les politiciens sont ceux qui décident des grands paramètres de négociation et qui signent les conventions collectives (les syndicats, source d’inefficacité ? Alors pourquoi avez-vous signé ?). Le gouvernement entreprend de grandes réformes (la réforme Barrette, par exemple) qui ne semblent pas avoir l’efficacité voulue, au contraire. Bref, il est possible de trouver de nombreux exemples où les élus sont à la source de l’inefficacité du gouvernement. Je pourrais croire, si jamais une fibre complotiste vibrait en moi, que les politiciens cherchent à rendre l’État inefficace. Et pourquoi, sinon pour mieux la vendre ensuite à l’entreprise privée, réputée plus efficace ?

D’autres solutions existent : décentraliser les décisions, laisser aux employés et aux gestionnaires sur le terrain la gestion du fonctionnement et les laisser prendre le risque d’innover et de créer des solutions nouvelles, alléger la reddition de comptes et la réglementation, adopter les budgets annuels au 1er avril, au début de l’année financière (comment gérer intelligemment un budget prévu sur 12 mois alors qu’il ne reste parfois que 6 ou 7 mois pour l’opérationnaliser ?), garder l’expertise dans les ministères afin que les décisions soient basées sur des faits et non sur les profits prévus d’une entreprise. Bref, il existe de nombreuses solutions, autres que le recours à l’entreprise privée, pour rendre la prestation de service de l’État encore plus efficace.