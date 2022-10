Il ne manquait plus que ça!

La campagne de peur qui s’achève et qui vise l’immigration comme le principal danger pour l’avenir du français et de la nation québécoise me plonge dans une tristesse et un découragement profonds. En 2022, que le parti qui, selon les sondages, recueillera le plus de votes ait enfourché cette stratégie pour l’emporter dépasse l’entendement. Et je parle ici surtout pour ma génération, celle des aînés qui constituent la base électorale de la CAQ, alors que, malheureusement, 60 % de la population votera pour d’autres partis, ou s’abstiendra de voter, sans pour autant être démocratiquement représentée.

On a appris récemment que, même chez les jeunes francophones, l’attrait et la connaissance du français sont en recul. Que dire alors quand une trop grande partie des élites québécoises, à commencer par les premiers ministres et autres promoteurs des valeurs québécoises qui clament si haut leur prétendu amour du français, continuent de l’écorcher allègrement ?

Dans aucun pays de la francophonie, l’écart entre les niveaux de langue n’est aussi apparent. Malgré tous les efforts et les maigres progrès réalisés, au total, face à ce recul incontestable, on ne peut que constater l’échec collectif de tous les ministères et organismes publics directement concernés à défendre et promouvoir le français. Même chose pour les ordres professionnels, les médias et autres conseils de presse ou responsables des normes

publicitaires. [...]

Face à ces constats, au lieu de s’attaquer aux immigrants, la CAQ évite, pour des motifs bassement électoralistes, de reconnaître les vraies causes de la déchéance du français et de proposer des remèdes concrets. Ce parti est alimenté par des préjugés passéistes issus des relents des replis sur soi d’une autre époque, qu’on croyait révolue.

Sur cette terre, nous sommes tous des immigrants !