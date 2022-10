Voter pour aucun parti ?

Lors des dernières élections générales au Québec, en 2018, le taux de participation s’est élevé à 66,45 %. À titre comparatif, en 1976, le taux de participation s’est élevé à 85,27 %. Deux thèses existent au sujet des abstentionnistes : soit ils se sont désintéressés de la vie politique, soit ils ne se sentent pas interpellés par les partis politiques présents.

Alors que plusieurs aspirants au poste de premier ministre ont maintes fois promis des réformes électorales, [...] il semble plus que pertinent de considérer le vote blanc afin d’accroître le taux de participation et de démocratiser davantage l’exercice électoral.

En soi, le vote blanc consiste à insérer dans l’urne un bulletin vide en guise de participation politique. Il se distingue du vote absent, de l’absence de vote ou du vote nul et de l’invalidité du vote, dans la mesure où il permet aux citoyens d’exprimer une insatisfaction générale. Plusieurs États, dont l’Espagne, les Pays-Bas, le Pérou, la Tunisie et bien d’autres, comptabilisent aujourd’hui le vote blanc, qui a été conceptualisé au milieu du XIXe siècle. En France, lors du second tour de l’élection présidentielle en 2017, près de 10 % des électeurs ont voté blanc.

Cela signifie que l’on ignore près d’un dixième des Québécois.

Il semble plus que pertinent que le Directeur général des élections du Québec réfléchisse sérieusement à cette mesure pour ragaillardir le taux de participation et écouter des voix autrement ignorées. Non seulement il faudrait qu’il soit décompté et mentionné dans les scrutins, mais il devrait aussi compter pour la détermination du suffrage.

À tous les apatrides politiques, qui, comme moi, sont insatiables, la lutte n’est pas finie !