En tant que fier Québécois, j’ai été déçu des remarques négatives du ministre de l’Immigration. En 1961, à l’âge de 17 ans, je suis venu en tant qu’immigrant illégal, dans cette belle ville qui est la nôtre, qui, à mon humble avis, est le petit Paris d’Amérique du Nord. À l’âge de 20 ans, ma femme et moi sommes devenus parents, et la même année, sans l’aide de personne, nous avons acheté notre premier duplex, coin de Carignan et de Marseille, dans l’est de Montréal. À 25 ans, nous avons eu deux enfants et, en même temps, nous ouvrions notre premier restaurant, à Pointe-Claire, dont toute la ville parlait… À 27 ans, nous avons ouvert un restaurant sur Sherbrooke, près de Lacordaire, qui est devenu l’un des meilleurs restaurants de Montréal de l’époque. Au cours des années 1970 et 1980, nous avions une équipe de 60 employés. La suite appartient à l’histoire… Je veux dire à M. Jean Boulet : moi, en tant qu’immigrant illégal, j’ai créé plus d’emplois, et j’ai payé plus d’impôts, au fédéral, au provincial et au municipal, que le Québécois moyen. Je parle, écris et lis le français, l’anglais et le grec. Ma famille et moi n’avons jamais, jamais, jamais perçu un dollar du gouvernement. Monsieur le Ministre, avec tout mon respect, je dois vous rappeler que les immigrants sont un atout et non un handicap pour ce pays.

