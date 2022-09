Une chose que l’on retrouve toujours pendant toutes les élections, c’est la préoccupation quant à la participation électorale. Voici une idée qui vaut la peine d’être étudiée.

La Loi sur l’instruction publique du Québec préconise l’idée d’initier les élèves du secondaire à la démocratie. Entre-temps, Élections Québec a publié des guides visant à éduquer nos jeunes en leur fournissant des renseignements pertinents sur les programmes touchant à la démocratie.

En effet, le mot du jour est : « Nos jeunes d’aujourd’hui sont les citoyennes et les citoyens de demain. »

Pourtant, en raison de leur âge, ces élèves qui participent à la démocratie scolaire ne sont pas autorisés à voter aux élections municipales, provinciales ou fédérales.

Alors, pourquoi ne pas abaisser l’âge de voter à 16 ans ?

N’oublions pas que le fait d’atteindre l’âge de 16 ans a une importance particulière dans notre culture. Par exemple, à 16 ans, les citoyens peuvent conduire, se marier et travailler pour la première fois sans restriction du nombre d’heures.

On s’attend à ce que les jeunes respectent la loi, mais sans avoir leur mot à dire tout en devant respecter la loi relative aux taxes. Chaque année, ils paient des millions de dollars en impôts sur le revenu, mais ils n’ont aucune représentation quant à la façon dont ces fonds sont dépensés. Rappelons-nous ce qui suit : « Pas d’imposition sans représentation ».

Cela dit, des études démontrent que, lorsque les jeunes de 16 et 17 ans se livrent à des activités civiles et que l’âge de voter est abaissé, le taux de participation électorale augmente. Voter est un acte qu’on fait par habitude — les gens qui votent lors d’une élection sont plus portés à voter aux élections suivantes.

Beaucoup de gens pensent que les jeunes de 16 ans ne peuvent prendre des décisions éclairées et matures au sujet du vote. Ce n’est pas nécessairement le cas. Avec Internet, nos jeunes sont plus instruits que jamais.

En baissant l’âge de voter, on pourrait même inciter certains parents et autres membres de la famille à aller voter, augmentant ainsi le taux de participation électorale.

La plupart des sociétés s’efforcent constamment de créer un monde meilleur, ce qui améliorera le monde dans lequel vivra la prochaine génération. Qui de mieux que la prochaine génération peut se joindre à cet échange ? Plus les jeunes ont la possibilité de voter, plus ils pourront se faire entendre.