Un cri d’espoir pour la culture

Parlant culture, la CAQ fait de la culture-loisir une culture pour amuser le peuple pendant qu’on le laisse tomber, qu’on ne fait rien pour son insécurité alimentaire, qu’on ne fait rien pour l’urgence climatique, contre les îlots de chaleur et les inondations dans nos villes. Pensons à ces jeunes militants écologistes du collectif britannique « Just Stop Oil » (Stop le pétrole) qui ont recouvert ou porté leurs mains sur des tableaux de maîtres à la National Gallery (Constable, Turner, Van Gogh) pour dire : à quoi bon la culture si nous n’avons plus d’eau, à quoi bon ces formidables tableaux si la terre brûle ?

Alors qu’est-ce que la culture au Québec quand nos bélugas meurent du cancer dans le fleuve ou quand nos livres flottent dans notre sous-sol inondé par la négligence des gouvernements qui ne pensent pas à verdir nos milieux de vie ? Qu’est-ce que la culture quand nos proches meurent dans l’hécatombe de la COVID-19, que doit-on filmer, dire, écrire ? [...]

Et toutes ces histoires de nos parents qui ne seront pas racontées, comme une culture perdue et pourtant si essentielle, notre mémoire même ! Non, la culture n’est pas un loisir, la culture est là pour l’urgence de dire, pour une adéquation avec ces temps de déshérence, d’anxiété, de peur et de détresse avec une sorte d’espoir, la culture est là pour lancer un cri d’espoir pendant qu’il est encore temps, pour nous apprendre aussi à naviguer dans ce monde dépressif, elle est là pour parler de l’angoisse existentielle en ces temps de crise énergétique, de course contre la montre mortelle de la planète qui ne sera bientôt plus habitable, ravagée par la pollution.

La culture est là pour exprimer des sentiments en prise directe avec notre condition humaine, notre avenir entre la vie et la mort. Voilà la culture, voilà le sens de la culture ; une culture qui n’est pas la culture-loisir de ce gouvernement inepte, une culture qui a la foi en ce pays, qui veut parler des êtres qui souffrent et qui aiment dans ce pays, une culture capable de retranscrire ce qui nous hante, une culture qui parle de l’urgence de vivre.