Nos meilleures terres agricoles bétonnées

Plusieurs ont sans doute sursauté comme moi en lisant cette nouvelle tout à fait aberrante dans Le Devoir du 24 septembre : « La construction à Longueuil d’une ferme verticale de GoodLeaf, détenue en grande partie par le géant McCain, mènera à la perte de sols “au potentiel agricole excellent” sur près de 12 hectares, soit une superficie qui équivaut à une vingtaine de terrains de football. »

Comment notre Commission de protection du territoire agricole peut-elle avoir autorisé une division de la multinationale agroalimentaire à acquérir 38 hectares de terres cultivables parmi les meilleures au Québec ? L’entreprise prévoit utiliser une grande partie pour construire une usine hydroponique fermée, une serre verticale produisant donc de façon artificielle « de jeunes pousses et de “mini-légumes” verts destinés aux épiceries du Québec et du Canada atlantique ». On comprend que l’entreprise n’a pas voulu répondre aux questions du Devoir.

Ce qui n’est pas moins stupéfiant est la molle réaction du directeur de l’Union des producteurs agricoles du Québec (UPA), qui se contente de déclarer que ce bétonnage rend un sol précieux tout à fait irrécupérable, et qu’il aurait été préférable de construire cette usine ailleurs, sur des sols de mauvaise qualité. Quelle évidence ! Monsieur le directeur laisse aussi entendre tout bonnement que cette multinationale bénéficierait même d’avantages fiscaux, du fait de son installation en zone agricole ! De plus, selon lui, ce type d’initiative ne s’inscrirait pas dans une « vision d’ensemble ». Or, qui devrait avoir une certaine vision d’ensemble sur l’agriculture et notre besoin d’autosuffisance alimentaire sinon un organisme tel que l’UPA ?

Comment un tel projet destructeur a-t-il pu se rendre à cette étape sans que nos concitoyens les plus concernés ne sortent en masse pour s’y opposer vigoureusement ? Qui aura maintenant le courage élémentaire de mettre un terme à cette aberration ?

Il faut poser cette question au gouvernement sortant qui se distingue par certains investissements nébuleux, et exiger une réponse documentée avant l’élection du 3 octobre sur ce désastre. Qui le fera ? J’ose le faire…