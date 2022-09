Ce qui dérange dans les bourdes de Legault

Le problème avec M. Legault, c’est le fait qu’il semble incapable d’exprimer clairement ses idées, à se demander s’il en a vraiment, en dehors des spins de communication. En tout cas, sa pensée est trop souvent des plus simplistes, propre à maintenir une population, dont 15 % ne savent pas lire et 35 % sont pratiquement analphabètes, dans ses lacunes en éducation et en politique, pendant qu’il gère le Québec comme un p.-d.g. de multinationale d’une part et comme un bon papa fleurdelisé, autoritaire et impatient de l’autre.

La CAQ est le parti économique d’un seul homme, qui, incapable de défendre des idées qu’il n’a d’ailleurs pas, outre la grandiloquence des propos, en vient rapidement à s’impatienter de ne pouvoir donner la réplique pour déraper dans ce simplisme où l’émotion domine, avec son lot de clichés populistes, de lieux communs, d’accusations et d’insultes. Malheureusement, ce type de discours, s’il alimente les controverses et les passions, est incapable de faire avancer intelligemment notre société québécoise.

En effet, l’intelligence n’est pas le propre des intellectuels, c’est à chacun d’en user à souhait et certainement à ceux, la CAQ en l’occurrence, qui sont mandatés pour représenter et faire grandir notre société, autrement que par le chiffre d’affaires et le verbiage de politiques confuses et improvisées.