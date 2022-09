La grande illusion…

Ça pourrait faire rire, mais ça devrait surtout faire peur, ce foisonnement d’affiches électorales dont les slogans, majoritairement creux, font craindre une fois de plus qu’on aille vers tout sauf l’essentiel. Et cela se confirme à la lecture des programmes d’une partie des partis politiques. Pour être élu, la méthode est simple ! Il suffit de promettre de l’argent (n’oublions pas que cet argent, c’est le citoyen qui le paiera), du plaisir immédiat, du bonheur à court terme, de l’insouciance, bref, du rien-ne-peut-m’arriver. En témoignent la pauvreté, voire l’absence d’engagements dans les domaines essentiels, la jeunesse (pas la nantie, l’autre), l’éducation (pas celle des nantis, l’autre), la santé et… l’environnement !

Un seul slogan devrait garnir arbres et façades : « Allez voter ! » Engagez votre famille, vos enfants, vos voisins à se rendre aux urnes, pensez à l’avenir et non au court terme et mettez-vous dans la tête que rien n’est jamais acquis. À propos, si vous ne savez pas quoi faire en fin de semaine, lisez ou relisez 1984 de George Orwell.