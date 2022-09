Appui au Parti québécois

Quel bonheur de voir et d’entendre le chanteur Daniel Boucher appuyer le Parti québécois (PQ) et Paul St-Pierre Plamondon lors du passage de ce dernier en Gaspésie ! Bravo !

Mais où sont les autres ? Tous ces artistes et « personnalités » qui se disaient, à une certaine époque, indépendantistes, où sont-ils ? Pourquoi ce silence ? Certains sont sûrement décédés et d’autres ont peut-être perdu leurs illusions… Et certains, comme l’auraient apparemment fait nombre de Québécois, se sont peut-être réfugiés dans ce mystérieux « ailleurs », cette autre dimension où on nous promet l’apogée du Québec au sein d’un Canada uni.

Comme elle est confortable, cette tiédeur qui nous enveloppe ; mais elle nous ramène en arrière… l’histoire se répète.

Le carcan du fédéralisme canadien, bien qu’il semble parfois se desserrer, est toujours présent, et il nous tiendra en laisse tant et aussi longtemps que nous le tolérerons.

Les indépendantistes le savent.

Il est donc temps que ces indépendantistes, ceux qui s’assument, se lèvent et le disent haut et fort !