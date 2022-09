Pas besoin de cadeaux populistes

C’est la mode. Le prétexte est l’inflation. Tous les partis proposent de donner de l’argent aux citoyens, sous diverses formes : baisses d’impôts, cadeaux aux aînés, allocations diverses. Cela revient à couper les revenus de l’État, dont les gouvernements ont grand besoin. L’action écologique va coûter cher, par l’encouragement à l’électrification, par le développement des transports publics, par l’assainissement des eaux et de l’air. Le développement des services publics qui seuls pallient efficacement l’enrichissement des riches et l’appauvrissement des pauvres coûte cher aussi. L’amélioration des services de santé pour lesquels les provinces implorent le fédéral et l’amélioration des services d’éducation, qui souffrent l’un et l’autre de la pénurie de main-d’oeuvre, exigera des investissements importants dans la formation du personnel. Et particulièrement au Québec, les gouvernements ne devront pas lésiner sur le recrutement et la francisation des immigrants.

Les tâches des gouvernements pour la justice sociale sont donc imposantes. Et c’est de mauvais augure que les partis offrent des cadeaux populistes, plutôt que des programmes sociaux. Bien sûr, je serais heureux, comme tout le monde, d’avoir plus d’argent dans mes poches. Mais je ne me laisserai pas acheter par ce genre de promesse. Le cadeau que j’attends, c’est de vivre dans une société plus juste. Laïque, égalitaire et francophone, bien sûr. Mais d’abord plus juste. Je ne veux plus que mes voisins aisés puisent se payer des services privés en santé et en éducation et que mes voisins démunis doivent se contenter de services publics détériorés. J’ai un logement très confortable et je suis prêt à payer plus d’impôts pour que tous mes compatriotes aient un logement accessible et décent.