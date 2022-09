L’héritage, l’angle mort de notre système fiscal

En 2021, les 10 % de la population les plus riches au Canada possédaient 40,7 % des revenus totaux et 57,7 % du patrimoine canadien. C’est bien connu, l’écart entre les riches et les pauvres se creuse depuis plus de 30 ans. Le pouvoir d’achat, lui, stagne depuis les années 1980. La promesse néoclassique est rompue : les gains en productivité profitent davantage aux détenteurs de capitaux, ce qui favorise la concentration du patrimoine dans les mains des plus riches.

La taxe successorale est disparue en 1972 selon les recommandations de la commission Carter afin de laisser place à la taxation sur le gain en capital. Puis, le taux d’inclusion de cette rare forme d’imposition sur la richesse canadienne s’est effrité progressivement jusqu’au début des années 2000… et depuis, silence radio !

Aujourd’hui, Québec solidaire (QS) nous annonçait que sous son gouvernement, un nouvel impôt sur les grandes successions serait proposé. Au-delà des querelles partisanes, force est d’admettre que QS est le seul parti à avoir le courage de rouvrir le débat sur le sujet. Notre approche de laisser-faire absolu sur la question de l’héritage au Canada est fondamentalement injuste, elle entretient et accentue l’accumulation de richesses par une véritable classe d’héritiers. Faire l’autruche comme nos gouvernements le font depuis déjà trop d’années est inadmissible.

Mais qu’en dit la science économique ?[...] D’abord, il est hautement documenté que l’accroissement des inégalités agit comme un frein à la croissance du PIB. Une étude de 2015 du Fonds monétaire international a démontré empiriquement que la concentration des revenus nuisait à la croissance économique et qu’inversement, une hausse de 1 % des revenus des 20 % les plus pauvres augmenterait la croissance du PIB de 0,4 %. De quoi faire baver nos inébranlables défenseurs du mythe du ruissellement économique ! Si la justice sociale ne suffit pas pour justifier l’impôt sur l’héritage, voilà qu’on apprend qu’il y a aussi un gain potentiel d’efficacité économique.

Plus récemment, un rapport de l’OCDE indiquait que « des impôts sur les successions bien conçus permettraient d’augmenter les recettes publiques et d’améliorer l’équité, en générant moins de coûts d’efficacité et de coûts administratifs que d’autres impôts ».

Bref, la littérature économique a évolué depuis 1970, donc il serait temps que notre système fiscal s’adapte lui aussi. L’impôt sur les successions n’est pas une solution miracle aux inégalités, mais est certainement un pas dans la bonne direction. Rappelons que 24 pays de l’OCDE sur 37 ont déjà une forme d’imposition sur les successions… Et si taxer l’héritage n’était pas une idée si farfelue ?