Le charisme de Gorbatchev

Mikhaïl Gorbatchev, décédé le 30 août, était le politicien le plus charismatique de son époque. Le soviet suprême devait trouver un successeur au terne Tchernenko qui ferait accepter des changements nécessaires dans l’URSS exsangue, et le « jeune » Gorby était l’homme idéal pour cela. Lors de son voyage aux États-Unis en 1987, il était si populaire que des États-Uniens tenaient des pancartes sur son passage qui proclamaient : « Gorbachev for president ». L’écrivain français Romain Gary, qui parlait russe, a assisté à l’une de ses conférences en Californie. […] Gorbatchev avait beau parler une langue que peut-être 95 % des gens présents ne comprenaient pas, ceux-ci étaient subjugués.

À voir en vidéo