Un Lévisien contre le troisième lien

Je suis de Lévis : ce que dit Bernard Drainville est faux. Ce ne sont pas tous les résidents de la ville qui veulent nécessairement le troisième lien. Je suis de ceux et celles qui désirent plutôt un meilleur service de transport en commun. […] Bernard Drainville devra apprendre à dire les choses avec plus de franchise. Les mensonges en politique, on en a assez entendu !

Ma compagne traverse sur la rive nord tous les jours, et la circulation n’est pas pire qu’il y a cinq ans, sauf lorsqu’il y a des travaux routiers sur les ponts. Je traverse régulièrement le soir et les fins de semaine pour aller chercher mon fils à son travail sur Duplessis, un peu avant l’aéroport. C’est à environ 15 minutes en auto (25 minutes quand il y a beaucoup de congestion) ; en bus, c’est plus de deux heures, parce que les services ne sont pas coordonnés, et, après 22 heures, mon fils n’a plus de bus jusqu’à la maison. À l’intérieur même de la ville de Lévis, si je veux passer d’un quartier à un autre, je dois prendre l’automobile parce que le transport en commun est sous-développé ! Comme j’habite dans le quartier Saint-Jean-Chrysostome, au sud de Saint-Romuald, me rendre dans le Vieux-Lévis me demande entre 60 et 90 minutes en bus, mais 10 minutes en auto… Ce n’est pas vrai que nous avons besoin d’un troisième lien ! Nous avons plutôt besoin d’un vrai service de transport en commun intégré à celui de la rive nord, car ce n’est pas normal qu’un tel service soit aussi déficient dans une aussi grande ville !