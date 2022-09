La priorité devrait être des services de garde de qualité

Je peine toujours à comprendre ce qui fait qu’il manque tant de personnes au Québec pour occuper toutes sortes de postes et je regrette surtout les postes non pourvus en santé et en éducation, un désastre national.

Et pourtant, une solution à précieuse valeur ajoutée s’offre à nous, une solution de base : pourvoir les 52 000 places requises en services de garde de qualité. Pourquoi ? Parce que ça libère un très grand nombre de femmes pour occuper des emplois sur le marché du travail.

L’immigration francophone devrait être le deuxième moyen de créer des emplois. Mais cette immigration occasionne des frais supplémentaires en formation, en santé et en éducation. […]

Je ne comprends d’ailleurs pas pourquoi les chambres de commerce demandent l’augmentation de l’immigration plutôt que l’augmentation des services de garde : les garderies libèrent des femmes déjà disponibles et pour la plupart déjà formées pour le marché de l’emploi.

C’est donc une évidence que le gouvernement devrait investir en tout premier lieu dans les garderies.

Évident et élémentaire, mon cher Watson.