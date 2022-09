Peut-on faire confiance à François Legault?

Lors de la dernière campagne électorale, François Legault s’était engagé à modifier le mode de scrutin… Or, après quatre ans de pouvoir, on en est toujours à la case départ et la parole donnée n’était rien de moins qu’une autre chimère électorale.

Cette fois-ci, des sources bien informées confirment les démarches informelles provenant du cabinet du ministre Pierre Fitzgibbon dans le but de reconsidérer le projet GNL Québec. François Legault assure, de son côté, qu’il n’est pas question de relancer le projet.

Si le passé est garant de l’avenir, peut-on raisonnablement penser que, cette fois-ci, François Legault respectera sa parole ?