Accusation futile

Les femmes et les hommes qui se lancent en politique affirment toujours le faire pour servir et défendre des idées devant faire avancer le bien commun. Chacun devrait donc se réjouir que ses idées soient adoptées par son adversaire. Mme Anglade devrait ainsi se féliciter d’être devenue l’inspiration des promesses électorales de M. Legault, et espérer que cela se poursuivra si elle reste dans son opposition. Son accusation de « copieur » concernant une proposition d’aide aux aînés apparaît donc bien futile et n’émouvra personne.

