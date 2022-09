Élèves affamés

Des centaines de milliers d’élèves au Québec retournent à l’école avec des fournitures pour les aider dans leur scolarisation.

Cependant, de nombreux enfants de familles à faible revenu vont à l’école chaque jour le ventre vide. Ceci les empêche de se concentrer et d’apprendre, ce qui contribue au taux d’abandon le plus élevé au Québec, comparé au reste du Canada.

En tant qu’enseignant à la retraite, je crois qu’il est très important d’enseigner aux élèves la question de la faim et la pauvreté. Une chose dont les enseignants doivent tenir compte lorsqu’ils parlent de ces questions délicates est que certains de leurs élèves pourraient souffrir de la faim. Les enseignants doivent également s’assurer que les élèves comprennent l’incidence que la faim a sur l’apprentissage et la réussite scolaire !

Réfléchissons à ce qui suit. Des études révèlent que, quand les élèves mangent un petit-déjeuner gratuit à l’école, les résultats scolaires s’améliorent, notamment en mathématiques. Malheureusement, la faim vient avec un sentiment de honte qui incite nombre de ces enfants à ne pas manger les petits-déjeuners et les déjeuners gratuits offerts dans les cafétérias des écoles.

Les élèves peuvent se sentir gênés de devoir aller à l’école plus tôt afin d’aller à la cafétéria avant d’aller en classe, ou de devoir obtenir un déjeuner gratuit quand leurs camarades ont des boîtes à lunch bien remplies ou la possibilité de s’acheter un repas dehors. Peu d’élèves veulent admettre qu’ils reçoivent un déjeuner gratuit ou à prix réduit et ont honte de ne pas pouvoir payer les frais de repas à l’école. Ce sentiment de honte peut entraîner davantage de problèmes dus à la faim, parce que ces élèves refusent de prendre les repas et la nourriture qui leur sont offerts.

À l’heure actuelle, les candidats dans la campagne électorale provinciale font plein de promesses. Ils doivent s’engager à s’assurer qu’aucun enfant n’aille à l’école le ventre vide. Nous devons soulager le problème de la faim dans nos salles de classe. Après tout, c’est là que tout se passe et que l’apprentissage se fait.