La haine de fil en aiguille

La population canadienne fut témoin en fin de semaine dernière d’un incident pour le moins disgracieux impliquant la vice-première ministre Chrystia Freeland. Un colosse, en position rapprochée, l’a invectivée de la façon la plus grossière. Ce citoyen de Grande Prairie, en Alberta, Elliot « Moose » McDavid, ressemble davantage aux brutes si amusantes des premiers films de Charlie Chaplin qu’à un grand théoricien politique. Peut-être à cause de ce côté burlesque est-il difficile de démêler la fine fleur de sa pensée.

On voit bien cependant qu’il appartient à une mouvance (probablement, encore, marginale) pour qui le gouvernement, celui-ci et peut-être n’importe lequel, est tyrannique, oppressif, bloquant tout avenir pour « nos » enfants. Son jugement et celui de son accompagnatrice étaient sans appel : « Vous êtes une traîtresse et vous n’avez rien à faire ici. » L’homme était élégamment vêtu d’une camisole qu’on appelle « Marcel » (!) en français et… « wife-beater » (!!) en anglais, aptonyme particulièrement seyant ici.

L’intégrité physique de la ministre ne fut peut-être en aucun temps menacée car, qui sait, nous sommes au Canada après tout, et la bête avait sans doute le coeur tendre. Quoi qu’il en soit, notre homme ne s’est pas embarrassé une seconde de la contradiction qu’il y a à critiquer un État tyrannique, alors qu’on peut impunément agresser verbalement une ministre et célébrer après coup son fait d’armes avec ses partisans. Le plus grave, cependant, c’est que de telles explosions de haine par des individus un peu extrémistes, sinon perturbés, soient distillées en amont par des discours imprudents de politiciens prétendument respectables.