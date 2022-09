Sophismes et anathèmes

Comment peut-on continuer à associer le troisième lien avec la qualité de l’air, les gaz à effet de serre ou la santé humaine en faisant croire que c’est l’autoroute qui pollue, et non pas les véhicules ? Comment ne pas s’arrêter à considérer que les véhicules qui utiliseraient le lien sont déjà présents dans les rues et que ce sont eux qui menacent la santé humaine ? En poursuivant une telle réflexion, ne serait-il pas honnête d’affirmer que, la circulation étant fluide sur l’autoroute, le taux de consommation des moteurs à combustion interne est inférieur à ce qui se produit lorsque les véhicules poirotent dans les routes et rues encombrées, alors que le taux de consommation de pétrole est à son maximum ? On pourrait rajouter que, lorsque la circulation est fluide, on peut s’attendre à ce que le temps de fonctionnement des moteurs en général soit réduit. Ainsi, on parvient même à comprendre comment la construction d’un troisième lien peut contribuer à réduire la consommation de pétrole.

À ce jour, personne n’a démontré qu’un troisième lien est nécessaire. Advenant que cette démonstration soit faite, le tunnel de la CAQ m’apparaît trop coûteux et inefficace. Par contre, il y a peu d’endroits propices à la construction d’un nouveau pont à Québec, et en bâtir un à l’est est probablement la meilleure option. Une étude préliminaire devrait être réalisée afin de vérifier la faisabilité d’un projet qui comporterait, entre le rivage et l’île d’Orléans, un pont qui servirait de nouveau pont pour s’y rendre, et qui serait ensuite prolongé jusqu’à l’autoroute 20, après les entrées et sorties des véhicules circulant sur l’île. En ce qui concerne les mesures à prendre pour s’adapter au cachet distinctif de cette île et la qualité de vie de ses résidents, l’étude préliminaire devrait montrer comment cela peut être atteint par des mesures de mitigation, comme de traverser une certaine partie de l’île en tunnel. En attendant une telle étude, je pense qu’il y aurait intérêt à abandonner les sophismes et à ne plus lancer d’anathèmes contre ceux qui proposent la construction d’un lien à l’est de Québec.