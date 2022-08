Le «coming out» capillaire de Lisa LaFlamme

J’ai lu la lettre de monsieur Yvan Giguère (Le Devoir, 27 août) avec intérêt et plaisir. Je le félicite de prendre parti dans un débat que l’on pourrait croire réservé aux femmes et je suis d’accord avec lui sur toute la ligne, sauf peut-être les quatre dernières.

Lorsqu’il écrit que le cas de Lisa LaFlamme devrait servir d’exemple et de modèle à toutes les femmes à l’écran, on pourrait penser qu’il veut dire que celles-ci ne devraient pas se montrer sous leur jour naturel, mais user d’artifices pour paraître plus jeunes.

Devant le tollé suscité par le congédiement de Lisa LaFlamme, j’aimerais mieux affirmer que cela devrait être un avertissement pour tous les employeurs qui tolèrent le vieillissement des hommes sans sourciller, mais qui larguent sans ménagement une femme pour cause de cheveux gris, une femme brillante et talentueuse, de surcroît.

Si ce congédiement a été motivé par autre chose que des cheveux gris, comme certains le laissent croire, pourquoi n’a-t-on pas eu des entretiens avec madame LaFlamme pour lui signaler les zones de désaccord ? Un congédiement suppose qu’un avertissement préalable a été donné en bonne et due forme à qui de droit. L’étonnement de l’intéressée en apprenant la nouvelle semble indiquer que cela n’a pas été le cas.

Cependant, il est à espérer que ce tollé porte fruit et que l’on fasse une véritable enquête sur les motifs et circonstances de son renvoi et que l’on rectifie le tir s’il y a lieu.