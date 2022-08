La société des enseignantes disparues

« Selon les directions d’école, c’est jusqu’à 1400 enseignantes qui manqueront à l’appel pour la rentrée », écrit Jean-François Gaumond (Le Devoir, 25 août). En effet, depuis belle lurette, la profession d’enseignant est systématiquement dévaluée au Québec… avec les effets connus : baisses en nombre, en expérience et, dans plusieurs cas, en talent des profs. A suivi la campagne de productivité du ministre de l’Éducation M. François Legault qui a eu pour effet une norme où « plus personne n’échoue » dans les écoles. Ajoutez à cela la pesanteur bureaucratique accrue et l’écrasement de presque toute initiative créatrice et enrichissante chez les profs, sans oublier les conditions déprimantes et dévalorisantes, et c’est le coup de grâce à l’enseignement au Québec.

