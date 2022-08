La cruauté des vrais faibles

Dans les médias en général, on glorifie trop souvent, inconsciemment, les petits tyrans, potentats et dictateurs de ce monde. On parle de l’homme fort du Kremlin (Poutine), de l’homme fort de la Biélorussie (Loukachenko), de l’homme fort du Brésil (Bolsonaro), de l’homme fort du Parti communiste chinois (Xi Jinping), etc. Or, qu’ont en commun ces despotes hormis leur fragilité viscérale : peur bleue de la critique, paranoïa abyssale, besoin de contrôle maladif, etc. Sont-ce là vraiment des signes de force ? Il y a malheureusement comme une fascination malsaine à l’endroit de ces êtres qui affichent une volonté de fer, malgré une psyché de paille, une posture léonine, malgré une nature pusillanime. On les imagine, comme ils s’imaginent probablement eux-mêmes, en conquérants durs et impitoyables, alors qu’ils tremblent chaque jour à l’idée d’être assassinés, rejetés, dépassés ou, pire, simplement tassés. Donc, ils en rajoutent. Ils cultivent la peur pour masquer celle qui les ronge. On leur prête un regard froid et fier, alors qu’ils ont une âme de papier mâché. Comparez alors ces hommes, qui se terrent dans leurs palais bétonnés et bunkérisés, à cette babusya, grand-maman ukrainienne qui, ferme et résolue, fait face aux soldats russes armés jusqu’aux dents qui ont fait irruption dans sa modeste maison et leur enjoint de partir immédiatement, cependant qu’elle fait bouclier avec son corps devant les fusils pointés vers ses enfants et petits-enfants. En Ukraine, en ce moment, il y a ainsi des millions de femmes fortes et d’hommes forts qui survivent, par la seule puissance de la solidarité, aux assauts ordonnés par un être petit, un faible, qui a besoin d’une armée et de milliers de bombes atomiques pour se rassurer sur la valeur de son existence. J’invite donc tous les médias à parler dorénavant de l’homme faible du Kremlin. Et vivement le jour où, sur cette triste terre, on cessera d’obéir veulement aux faibles qui crachent le feu et le sang, et où on commencera à encenser et à imiter toutes les babusyas de ce monde, qui nous blindent et nous bercent de leur amour.

À voir en vidéo