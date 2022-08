Prisonnier en ville

Voilà 27 ans que je n’ai plus de voiture. J’en étais très heureux… jusqu’à cette année. En ville, j’utilise les transports publics, le vélo ou je marche, simplement. Pour pallier l’absence quasi totale de transport interurbain, je pouvais louer une voiture à la journée pour me rendre à la campagne, en forêt, ailleurs. La pandémie a changé la donne. Après deux ans de ville-prison, je n’en peux plus. Mais je n’ai plus les moyens de payer la location d’une voiture, dont le prix a triplé, voire quadruplé, au cours de ces deux dernières années. Je peux toujours me rendre à Montréal en baratte à beurre (Orléans Express) pour le double du prix d’avant la pandémie. Ne parlons même pas du tortillard… Ça représente une inflation de 100 à 200 %. Pourtant, en Europe, les prix sont restés semblables à ceux d’il y a deux ans. Il y en a qui abusent de ce côté-ci… Si les prix ne redescendent pas à un niveau acceptable, il ne me restera qu’une solution : acheter une voiture, la plus petite, la moins chère, la plus simple (si ça existe !). Un cauchemar. Dépenses inutiles, temps perdu, pollution, une voiture de plus dans la circulation… Comme s’il n’y en avait pas déjà trop…

