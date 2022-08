Quand Éric Duhaime pense, j’ai peur!

Décidément, c’est à se demander si M. Duhaime est resté un peu trop longtemps au soleil cet été. Ses projets tiennent de moins en moins la route et parfois prennent l’eau. Par exemple, l’idée de remplacer le tunnel entre Québec et Lévis comme 3e lien par un pont qui passerait par l’île d’Orléans prend l’eau plus rapidement que le Titanic !

Il est clair que le Parti conservateur du Québec (PCQ) se fout éperdument de la valeur patrimoniale et surtout des habitants qui chérissent si bien leur île ! Mais quel manque de respect de la part d’un politicien qui cherche à se faire aimer ! Quelle est donc l’explication de cette bulle au cerveau ? De plus, M. Duhaime était accompagné de sa chorale qui bougeait de la tête en harmonie !

On voit que M. Duhaime n’a jamais habité l’île d’Orléans pour proposer un pont à cet endroit. De l’autre côté, en faveur de la logique, la riposte de la MRC de l’île d’Orléans, composée des six municipalités, sera redoutable et bien ciblée ! Assurément, lorsque M. Duhaime pense, j’ai peur !