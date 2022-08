Après six mois de guerre, la Russie résiste à l’OTAN

Voilà le titre d’article que j’aurais aimé lire dans Le Devoir, au lieu de lire que c’est « l’Ukraine qui résiste ».

En effet, l’OTAN envoie en Ukraine armes, munitions, argent et soldats (soi-disant des volontaires), sans oublier, bien sûr, un entraînement militaire donné aux Ukrainiens, organisé depuis 2014 par le Canada en particulier !

Dans ce conflit, organisé de longue date par les Américains, les Ukrainiens ne sont que les tristes intermédiaires.

Donc, la Russie, après six mois de guerre contre l’OTAN, sans oublier les sanctions qu’elle subit de la part des Américains et des Européens, continue à avancer lentement, espérant faire comprendre aux Ukrainiens et aux Américains qu’il vaut mieux négocier la paix, plutôt que d’en arriver à un point de non-retour. Non seulement la Russie résiste, mais les appuis à sa cause continuent d’augmenter dans le monde, en particulier en Chine, ailleurs en Asie, en Afrique et en Inde, sans oublier les pays qui refusent de prendre parti.

Il est grand temps que les Américains et les Européens arrêtent la surenchère avec leurs armes envoyées en Ukraine et acceptent finalement la main que monsieur Poutine leur tend depuis plusieurs années.