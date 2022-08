Plainte pour le vol Montréal-Québec AC 1964, le 16 juillet 2022

J’ai pris le vol Montréal-Québec AC 1964, le 16 juillet 2022, décollant à 16 h 40. À mon arrivée à bord de l’avion, à mon siège, une première employée d’Air Canada (hôtesse de l’air) s’est adressée à moi en anglais. Je lui ai répondu en français. L’employée a répliqué en anglais.

Je lui ai donc demandé de me répondre en français ; elle m’a de nouveau répondu en anglais. J’ai demandé une seconde fois qu’elle s’adresse à moi en français ; elle m’a encore répondu en anglais. L’employée est ensuite allée chercher une seconde employée d’Air Canada.

La seconde employée d’Air Canada (hôtesse de l’air) est venue vers moi, et je lui ai parlé en français. Elle m’a répondu en anglais. Je lui ai demandé de s’adresser à moi en français. Elle n’a pas répondu, et est partie chercher une troisième employée d’Air Canada (hôtesse de l’air).

La troisième employée d’Air Canada (hôtesse de l’air) est venue vers moi et s’est adressée à moi, enfin, en français.

Il est inadmissible, inacceptable, que des employés d’Air Canada, qui plus est s’ils sont responsables de la clientèle, soient incapables — ou refusent — de répondre en français à leurs clients, et ce, malgré des demandes répétées. Sur ce vol, deux employées sur trois ont été incapables — ou ont refusé — de me répondre en français. À aucun moment, les deux employées en cause n’ont fait un effort pour dire quelques mots de français ; ni « bonjour », ni « désolée », rien ; pas un seul mot de français n’a été prononcé de leur part. De plus, elles ne se sont jamais excusées de quoi que ce soit. La troisième employée n’a pas fourni d’explications ni d’excuses pour cette situation.

Air Canada, en engageant des employés incapables — ou qui refusent — de parler français, se moque des citoyens québécois. L’engagement d’employés unilingues anglophones démontre le pur mépris d’Air Canada pour les Québécois et le Québec. Il démontre également que la prétendue politique de respect des deux langues officielles d’Air Canada n’est qu’une coquille vide, de la poudre aux yeux pour berner les naïfs.